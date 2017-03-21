（中央社華盛頓20日綜合外電報導）谷歌（Google）今天描繪網路安全趨勢暗淡的景象，且表示去年網路入侵事件增加32%。



法新社報導，谷歌在官方部落格Webmaster Blog發文表示：「我們認為這個趨勢不會放慢。駭客會更具侵略性，會有更多網站過時，駭客會繼續感染更多網站來獲利。」



偵測到遭駭網站會加註安全警告的谷歌表示，大部分被警告的網站會自行清理網頁，但61%沒有收到通知，因為他們的網站沒有經過谷歌認證。



谷歌說：「就像往常一樣，最好採取預防措施保護你的網站，而不是等事後再來收拾殘局。」



在雅虎（Yahoo）、美國政府和大型電子商務公司遭大規模駭客攻擊後，外界對網路安全也日益關注。



谷歌表示，某些網站攻擊事件通常遵循類似的模式，有些是在網頁中植入「垃圾內容」，有些則是創建連結到賣山寨品網站的日文文字。



谷歌說：「駭客行為不斷演進，研究可以讓我們掌握最新資訊，對抗最新的駭客攻擊趨勢。」（譯者：中央社陳昱婷）1060321