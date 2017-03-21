韓國前總統朴槿惠到案 系返回私宅后首次出現北京新浪網 (2017-03-21 08:37)
[環球網報導 記者 丁潔芸]據韓聯社3月21日報導，當地時間21日上午9點30分，韓國前總統朴槿惠以嫌疑人身份在位於首爾瑞草洞的首爾中央地方檢察廳接受檢察廳特別調查本部的調查。這是朴槿惠自12日返回私宅后首次出現。
朴槿惠當地時間9點23分到達檢察廳，表示會誠實面對調查後進入檢察廳。
朴槿惠彈劾案於3月10日被韓國憲法法院通過，其成為了韓國憲政史上首位被彈劾下台的總統。朴槿惠下台後失去刑事豁免權，成為繼前總統盧泰愚、全鬥煥、盧武鉉后第四位以嫌疑人身份接受檢方調查的總統。此前，韓國檢方認定朴槿惠涉濫用職權、強迫、強迫未遂、泄露公務機密等13項嫌疑。
韓聯社報導稱，考慮到調查前總統的特殊性，檢方將不會再次傳喚朴槿惠，在進行補充調查和法理研討等之後慎重決定申請拘留令。
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