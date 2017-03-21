英6歲男童致信女王欲當皇室衛兵 意外收到回信北京新浪網 (2017-03-21 08:26)
原標題：英6歲男童致信女王欲當皇室衛兵 意外收到回信
[環球網綜合報導]據英國《每日郵報》3月18日報導，來自英國漢普郡貝辛斯托克鎮的6歲男童喬治？梅林（George Mearing）給英國女王寫信稱自己很喜歡皇家衛隊，並希望成大后成為其中的一員，沒想到竟然收到了來自白金漢宮的回信，這令他驚喜不已。
2016年，英國女王90歲生日慶典時，喬治從電視上看到了皇家衛隊，衛兵們颯爽的英姿征服了小小的喬治，於是他對皇家衛隊產生了濃厚的興趣，並立志長大后成為其中的一員。他在信中這樣寫道：「尊敬的女王陛下，我一直在學習和了解您、您的家人以您的衛兵們。我和媽媽已經去過很多次溫莎城堡了，我喜歡把自己打扮成一名衛兵的模樣。要是能收到您的來信，那就太棒啦。」
當喬治在幼兒園裡收到女王的回信后，一家人都驚呆了。他的母親說：「我一看到信封和信紙，就知道這是從哪兒寄來的了。當他看到信的時候，臉上都煥發出了光采，要知道他可是皇家衛隊的鐵杆粉絲啊。我沒想到會真的收到回信，這對喬治來說真是一個太大的驚喜了。信是女王侍女寫的，上面還有皇家印章。」
女王說她很抱歉不能親自回復這封信，但她很高興聽到喬治喜歡皇家衛隊和皇室家族。回信中還為喬治提供了皇家衛隊信息及衛隊換崗的相關圖片。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【HERMES】經典Garden Party帆布拼接牛皮暗釦手提包(深藍X
- CITIZEN 氣質仕女3眼計時晶鑽腕錶-銀白FA1040-51A
- Vivienne Westwood 紫色極簡風格時尚餅乾腕錶-銀x紫色錶帶/
- 【大+小兩件組】DESENO尊爵傳奇18.5吋-顏色隨機(加繽紛卡邦
- Tissot Michael Owen Limited PRS 200 計時腕錶 T067417110
- 【COACH】金馬車LOGO鵝卵石紋皮革雙層零錢包(紅)
- ROLEX 勞力士 216570 EXPLORER II 大探險家2號腕錶-白/40mm
- TISSOT Le Locle 力洛克系列 都會簡約機械錶-黑 T41148353
- 《DFhouse》61cm小圓桌十字鋁腳 洽談桌 餐桌(二色)
- Michael Kors MK Runway 紐約經典時尚錶-玫瑰金x金/41mm
富比士2017全球富豪榜 郭台銘拿下台灣首富【NOWnews今日新聞】
挨餓讓女兒吃炸雞 慈父感動網友解囊【中央社】
美國體操性侵案:教練天天與14歲運動員發生關係【北京新浪網】
美揚言可能動武 北韓說不怕【中央社】
樂天94歲創始人法庭怒摔拐杖 飆日語:誰敢判我【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》