原標題：英6歲男童致信女王欲當皇室衛兵 意外收到回信

[環球網綜合報導]據英國《每日郵報》3月18日報導，來自英國漢普郡貝辛斯托克鎮的6歲男童喬治？梅林（George Mearing）給英國女王寫信稱自己很喜歡皇家衛隊，並希望成大后成為其中的一員，沒想到竟然收到了來自白金漢宮的回信，這令他驚喜不已。

2016年，英國女王90歲生日慶典時，喬治從電視上看到了皇家衛隊，衛兵們颯爽的英姿征服了小小的喬治，於是他對皇家衛隊產生了濃厚的興趣，並立志長大后成為其中的一員。他在信中這樣寫道：「尊敬的女王陛下，我一直在學習和了解您、您的家人以您的衛兵們。我和媽媽已經去過很多次溫莎城堡了，我喜歡把自己打扮成一名衛兵的模樣。要是能收到您的來信，那就太棒啦。」

當喬治在幼兒園裡收到女王的回信后，一家人都驚呆了。他的母親說：「我一看到信封和信紙，就知道這是從哪兒寄來的了。當他看到信的時候，臉上都煥發出了光采，要知道他可是皇家衛隊的鐵杆粉絲啊。我沒想到會真的收到回信，這對喬治來說真是一個太大的驚喜了。信是女王侍女寫的，上面還有皇家印章。」

女王說她很抱歉不能親自回復這封信，但她很高興聽到喬治喜歡皇家衛隊和皇室家族。回信中還為喬治提供了皇家衛隊信息及衛隊換崗的相關圖片。