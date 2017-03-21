日俄舉行外長防長磋商 確認安倍於4月下旬訪俄北京新浪網 (2017-03-21 08:00)
中新網3月21日電 據日媒報導，本月20日，日俄兩國政府20日在東京舉行了外長防長磋商（2+2磋商）。兩國外長確認了日本首相安倍晉三4月下旬訪俄並與總統普京會談一事。
此外，兩國防長還就繼續開展防務合作、努力建立信賴關係達成共識。關於在日俄爭議領土北方四島（俄羅斯稱南千島群島）部署地對艦導彈等俄羅斯強化軍備的方針，雙方主張出現對立。
據報導，日本外相岸田文雄等在2+2磋商后的記者會上透露了上述消息。岸田、防衛相稻田朋美、俄外交部長拉夫羅夫、國防部長紹伊古4名部長於當地時間20日下午舉行了2+2磋商。此前，日俄雙方還分別舉行了外長會談和防長會談。
日方考慮到4月的首腦會談，在各自提出安保方面課題的同時還尋找共同點，力圖以此為兩國首腦進行領土談判創造環境。
岸田在記者會上就包括領土問題在內的和平條約談判強調稱：「與拉夫羅夫確認將緊密對話，取得成果。」
在防長會談中，稻田對在北方四島部署導彈、在包括北方四島在內的地區部署新師提出抗議稱：「北方四島為日本固有領土，對此感到遺憾。」
紹伊古指出，部署導彈是為了防衛而採取的措施。他還對日美的導彈防禦（MD）系統表達關切。稻田反駁稱，MD是為了「應對朝鮮」，對俄羅斯及周邊國家不構成威脅。
雙方確認將繼續進行由日本海上自衛隊及俄羅斯海軍參與的聯合搜救訓練。還將努力強化在反恐及反海盜方面的合作。
據悉，這是兩國在2013年11月之後時隔3年零4個月舉行的第二次2+2磋商。雙方商定下次會議將在莫斯科舉行。
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