原標題：美女子感染細菌性咽喉疼被截手指腳趾

[環球網綜合報導]天氣乾燥時，很多人會感到嗓子疼，也有很多人認為嗓子疼只是小病，不礙事，但看完這篇報導，你可能會對此類小病有新的認識。據英國《每日郵報》3月19日報導，美國田納西州諾克斯維爾市的一名女孩因感染惡性鏈球菌性喉炎，險些喪命，最終失去了六根手指及兩根腳趾。但萬幸的是，她最終保住了自己的性命。

謝比爾·史密斯（Shelby Smith）現年27歲，她在接受媒體採訪時表示，她起初開始抽搐且嘴唇慢慢變青時，以為自己只是普通的嗓子疼。「當時，我不認為自己是真的病了。」她說。事實上，她患有敗血性休克症，是一種罕見的致命葡萄球菌的併發症。

史密斯被救護車送到醫院后，醫護人員運用藥物誘導其昏迷一個星期。危及史密斯生命的血液循環已經轉向她的重要器官，通過治療，醫生切斷了流通到她四肢的途徑。主治醫師生傑弗瑞（Jeffry King）說：「這是我們目前見到過的最為致命的細菌感染疾病之一。」最終，史密斯的右手所有手指和左手食指被做了部分截肢，同時，她的左腳也失去了兩個腳趾。