據中新社電 韓國《中央日報》報導，韓國檢察特別調查本部對21日傳喚調查前總統朴槿惠的首爾中央地方檢察廳採取了封鎖措施。

韓國檢方相關人士19日表示，傳喚調查當日將徹底禁止外部人士進出，特別是檢察廳辦公樓內部，除了檢察官和調查官之外，幾乎所有人都無法進入。據悉，這樣做是為了保護朴槿惠，並保證調查過程的機密。此外，檢察廳辦公樓周圍的警備工作也將得到強化。檢方相關人士說：「調查當日不僅會禁止來訪目的不明確的車輛進入，還將禁止無人機在檢察廳上空飛行。」此外，檢方還決定封鎖檢察廳西門和辦公樓後方的散步小路。

韓國檢方消息指出，對朴槿惠的調查工作很可能在10樓視頻錄像調查室進行。進入這個調查室需要經過一道防護鐵門，朴槿惠進入之後，可以完全禁止除調查小組人員和律師之外的人物接近。

為了對朴槿惠進行調查，韓國檢方準備了100頁以上提問內容，問題多達200個以上。檢方相關人士表示，將儘可能一次結束調查。當被問到「朴槿惠涉及的受賄、強迫、濫用職權、違反醫療法等13項嫌疑中，將從哪個嫌疑開始調查」時，檢方相關人士表示，「將按照重要程度，從最重要的嫌疑依次展開調查」。

（原標題：為朴槿惠備下200多個調查問題）