為朴槿惠備下200多個調查問題北京新浪網 (2017-03-21 06:09)
據中新社電 韓國《中央日報》報導，韓國檢察特別調查本部對21日傳喚調查前總統朴槿惠的首爾中央地方檢察廳採取了封鎖措施。
韓國檢方相關人士19日表示，傳喚調查當日將徹底禁止外部人士進出，特別是檢察廳辦公樓內部，除了檢察官和調查官之外，幾乎所有人都無法進入。據悉，這樣做是為了保護朴槿惠，並保證調查過程的機密。此外，檢察廳辦公樓周圍的警備工作也將得到強化。檢方相關人士說：「調查當日不僅會禁止來訪目的不明確的車輛進入，還將禁止無人機在檢察廳上空飛行。」此外，檢方還決定封鎖檢察廳西門和辦公樓後方的散步小路。
韓國檢方消息指出，對朴槿惠的調查工作很可能在10樓視頻錄像調查室進行。進入這個調查室需要經過一道防護鐵門，朴槿惠進入之後，可以完全禁止除調查小組人員和律師之外的人物接近。
為了對朴槿惠進行調查，韓國檢方準備了100頁以上提問內容，問題多達200個以上。檢方相關人士表示，將儘可能一次結束調查。當被問到「朴槿惠涉及的受賄、強迫、濫用職權、違反醫療法等13項嫌疑中，將從哪個嫌疑開始調查」時，檢方相關人士表示，「將按照重要程度，從最重要的嫌疑依次展開調查」。
（原標題：為朴槿惠備下200多個調查問題）
關鍵字：
上一則：94歲創始人向法官扔拐杖
下一則：94歲創始人向法官扔拐杖
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Samsung G7106．Samsung 7800mAh．SAMSUNG 螺絲．samsung Note10．T231 samsung．SAMSUNG 豆腐．Samsung Tab T320．Samsung OMNIA．samsung i9023．平板電腦 a1．HTC 平板電腦．SAMSUNG ex1 電池．三星 SAMSUNG 傳輸線．Samsung S7562．N5100 samsung．samsung sd．Samsung M5650．Samsung Tab S 10.5 皮套．YES SAMSUNG F509．samsung 電視 led 40吋．SAMSUNG SM-R380．3G 平板電腦．SAMSUNG i9250．Samsung NX300m．LG 平板電腦．sgp samsung．SAMSUNG PSP．SAMSUNG G3500．samsung 電視．TWM 平板電腦
- 【Wind 風之旅者】菱格系列鋁框旅行箱24吋(銀E618-24-SR)
- 【agnes b】亮面漆皮小手提包(天藍)
- ROLEX 勞力士 DateJust 116233 蠔式恆動日誌型錶-黑面/37mm
- 【CASIO】卡西歐 G-SHOCK 經典賽車雙顯錶(AW-591BB-1ADR)
- 【米蘭精品】手鍊流行銀飾品(韓版個性幾何方塊情人節生日禮
- agnes b. 前吸釦翻蓋小袋拉鍊手提/斜背包(灰/咖邊-大)
- 【櫻之舞】台灣製造:複製畫框中框立體掛畫53*95cm系列-(5款
- 【COACH】經典LOGO手環式女用腕錶(18mm/14502622)
- 【怡悅HEPA濾心】 適用52500/13520機型 再送濾網
- NOMOS Orion Anthrazit 307 小秒針手上鍊機械腕錶-黑/35mm
富比士2017全球富豪榜 郭台銘拿下台灣首富【NOWnews今日新聞】
挨餓讓女兒吃炸雞 慈父感動網友解囊【中央社】
美國體操性侵案:教練天天與14歲運動員發生關係【北京新浪網】
美揚言可能動武 北韓說不怕【中央社】
樂天94歲創始人法庭怒摔拐杖 飆日語:誰敢判我【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》