中華職棒／鄭凱文5局好投 確定本季扛先發NOWnews今日新聞 (2017-03-20 22:34)
鄭凱文在本季最後一場熱身賽中先發出戰統一獅，結果他本場主投5局僅失1分，還飆出5次三振，表現相當出色，賽後也獲得兄弟總教練史耐德承諾將會是本賽季先發輪值中的一員。
史總認為，雖著熱身賽的調整，鄭凱文的控球越來越隨心所欲，這也讓他今天總是能搶到好球數，最終解決掉對手，他對子弟兵的表現非常滿意。
鄭凱文去年替兄弟出賽38場、主投145局，防禦率4.53，不論擔任先發或後援，表現都非常出色，是球隊最終能殺到總冠軍賽的關鍵。
目前兄弟開季確定就是3洋投加上鄭凱文來扛先發，還有一個名額將由江忠城和林煜清來競爭，不過史總表示，由於江忠城之前熱身賽投得不錯，應該會先讓他試試看。
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