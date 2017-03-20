中華職棒／熱身賽4轟 曾陶鎔：剛開季力量足NOWnews今日新聞 (2017-03-20 22:52)
如果要選出本屆熱身賽手感最火燙的選手，那非中信兄弟的曾陶鎔莫屬了，他在今天對上統一獅的比賽中，敲出個人在熱身賽的第4轟，最終也幫助球隊以16：2擊敗對手。不過當問到他開轟的秘訣時，他卻笑著表示「可能就是剛開季力量還很足，之後就沒力了。」
曾陶鎔在今天的7局上，從對方後援投手邱子愷手中轟出3分砲，幫助球隊一下子將比分拉開到8分差，一拳擊垮對方的反撲氣焰，讓球隊順利取得熱身賽4連勝。
不過儘管他有如此出色的發揮，但因為球隊野手競爭實在太激烈，本季可能還是無法成為球隊先發。對此他僅謙虛表示，其實自己一直以來都沒想過會很快成為先發，還有很多東西要學，現階段就是一步一步來，不斷進步、將成績表現給教練團看。
有趣的是，曾陶鎔在熱身賽所有安打都是全壘打，是不是在揮擊時有刻意的「揮大棒」？曾陶鎔表示，其實自己打得也沒大家想像的這麼好，很多球都沒有掌握住，能一直開轟可能就是因為還在春訓，所以力量還很足吧。
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