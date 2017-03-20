許基宏連3戰開轟 曾陶鎔安打就全壘打中央社 (2017-03-20 22:50)
（中央社記者林宏翰台北20日電）24歲的職棒新秀許基宏吸收經典賽經驗，回到中華職棒熱身賽，10打數5安打，連3場敲全壘打；另一名25歲的二線球員曾陶鎔6戰敲4轟。
中信兄弟官辦熱身賽已賽6場，最近4連勝，這4場比賽中最少得7分、最多16分，4場得44分，猛象的強攻火力外顯。
其中陳子豪5場比賽15打數敲出8安打，打擊率5成33。周思齊12打數6安打，打擊率5成，今天也敲出熱身賽首轟。
許基宏3轟、曾陶鎔4轟，不只是官辦熱身賽兄弟隊最多轟，也是4隊最多轟。許基宏5場比賽10打數5安打，打擊率5成，連3場比賽全壘打；曾陶鎔6場比賽15打數4安打，打擊率只有2成67，但是他的4支安打都是全壘打。1060320
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