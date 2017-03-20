兄弟今天在熱身賽最後一戰，全場狂敲22支安打，最終以16：2大勝統一獅，火力可說是完全爆發。不過團隊打擊發揮的如此出色，對總教練史耐德來說也是甜蜜的負擔，他表示大家表現都很好，要選出一份名單確實不容易，不過也承諾會給熱身賽表現出色的曾陶鎔多一點發揮空間。

「曾陶鎔能打3、4個位置，同時春訓打擊表現也非常好，加上隊上需要更多強力拉打型的右打者，會找機會讓他上場來表現。」史耐德在今天賽後如此表示。

曾陶鎔在本季熱身賽中已經轟出了4發全壘打，打擊火力相當兇猛，另外同隊的許基宏也有3發，但因為兄弟野手競爭激烈，他們2人都不在教練團的先發名單中。

不過對此曾陶鎔表示，其實他不認為自己現在已經可以站上先發了，來到一軍還有很多地方需要學習，像是這幾場的揮空率也增加了，都是可以改進的地方。