中華職棒／熱身賽敲4轟 史總承諾多給曾陶鎔機會NOWnews今日新聞 (2017-03-20 22:14)
兄弟今天在熱身賽最後一戰，全場狂敲22支安打，最終以16：2大勝統一獅，火力可說是完全爆發。不過團隊打擊發揮的如此出色，對總教練史耐德來說也是甜蜜的負擔，他表示大家表現都很好，要選出一份名單確實不容易，不過也承諾會給熱身賽表現出色的曾陶鎔多一點發揮空間。
「曾陶鎔能打3、4個位置，同時春訓打擊表現也非常好，加上隊上需要更多強力拉打型的右打者，會找機會讓他上場來表現。」史耐德在今天賽後如此表示。
曾陶鎔在本季熱身賽中已經轟出了4發全壘打，打擊火力相當兇猛，另外同隊的許基宏也有3發，但因為兄弟野手競爭激烈，他們2人都不在教練團的先發名單中。
不過對此曾陶鎔表示，其實他不認為自己現在已經可以站上先發了，來到一軍還有很多地方需要學習，像是這幾場的揮空率也增加了，都是可以改進的地方。
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