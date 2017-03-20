成大英文新聞歡慶100集大成報 (2017-03-20 21:50)
歡慶成大英文新聞100集，由成大副校長陳東陽捎來祝福、與學生主播一起切下100蛋糕，期許學生主播繼續努力，把成大的美好與世界分享。
回顧成大校園新聞台學生主播們，不分中、英文主播，看到自己從青澀到成孰，能夠鍛鍊一身專業技能，站在主播台播報成大在學術的成就、以及走進社區關懷社會的事務，頗為雀躍，他們一個月前開始籌畫慶祝活動，拍攝短片呈現新聞產製的過程，紀錄英文新聞台的點點滴滴，也為自己學生主播生涯寫下精彩的一頁。
陳東陽致詞表示，100集是一項重大里程碑，成大沒有新聞相關系所，但來自文、理、工、醫等學院的學生，在新聞中心及外文系兩位老師指導下，表現卓然有成。英文新聞台是成大外籍老師、外籍學生，甚至國際友人認識成大的分享平台，相信英文新聞未來將可與ICRT、Taipei Time等新聞媒體連結，讓更多人了解成大。
成大新聞中心主任湯堯表示，英文新聞能有今天的100集，要感謝學生的熱情與努力、外文系指導老師的協助及同仁積極參與，相信在學生的主動、老師的熱心下，英文新聞未來還有200、300集，發展成外籍人士認識成大最好的平台。
像一家人的感情與凝聚力，值此英文一100集前夕，多位畢業的學生主播，也特別從國內外各地錄下祝福的話，頗為感人：第一集英文主播林文昶(Richard Lin)說他很開心曾擔任英文主播，幫助他增進台風，他認為這項能力在社會上是很重要的。醫學系五年級劉書寧(Angela Lia)，也是第一屆英文主播成員，她祝福英文新聞能夠長長久久，也祝福學弟妹們在過程中享受與學習。
據了解，為呈現英文新聞台的素養與專業，除邀請ICRT、中央社等等多位英文新聞專業人士親自指導，不僅如此，每一集英文新聞錄影，外文系教授石苓或陳安純助理教授都事先審稿及現場指導，經過4年多年來的養成訓練、嚴格品質控管，以及學生主播自我要求，無論是台風、口條、咬字及語調，以及所產出的新聞節目都具有相當水準，深獲各界好評。
第100集英文新聞，恰由工資管系大四高振鈞播報，他加入英文主播行列逾3年，台風穩健、自信。高振鈞表示，擔任英文學生主播有不小的壓力，但也因為壓力，激發更大的動力，不僅英文能力明顯增長，也能從容面對鏡頭侃侃而談，實際採訪的經驗，讓自己了解到要產出一則好新聞，需要事先做功課，要有同理心、關心社會脈動等等，無形中成長許多；另外，也感受到，新聞工作不是單打獨鬥，從採訪到露出，是團隊合作的成果，認識到溝通與相互配合的重要。
成大雖無新聞相關系所，然來自理、工、醫、文學、社會等系所學生對新聞傳播滿懷熱情，校園新聞台自2012年10月開播，隔年5月英文主播成軍開始播報英文新聞，歷經超過4年歲月，讓成大校園內對新聞工作有高度熱忱的學生有機會接觸到新聞領域，並得到完善的新聞教育訓練，除增進學生專業能力外，也讓新聞台穩定成長。
成大新聞台透過學校網頁、Facebook粉絲專頁、Youtube平台等社群，世界各地皆可同步收看，每集都有超過1000筆以上點閱率，在校師生包括外籍生也因此更了解校園大小事，而海外校友也因網路之便，從新聞台的新聞裡看到學校的發展，此外，也吸引許多校外人士點閱瀏覽，提升了成大在世界的能見度。
成大新聞台的新聞題材，並不侷限校內大小事，學生們也用心挖掘大臺南地區溫馨及光明題材，最近更參與2017台灣國際蘭展的新聞專題報導，從企畫、連絡、採訪、寫新聞稿、剪輯、過音都一手包辦；高品質及多元的新聞，常常創造高點閱率。
成大學生主播對外表現也很爭氣，去(2016)年參加中天電視台舉辦「中天星光主播爭霸戰」，在數十所大學、數百名學生報名的爭霸戰，整體的表現最亮眼，30名入圍決賽者搶下7席，人數居全國各大專院校之冠；許多學生主播畢業後便被電視台延攬，顯示成大學生主播實力不容小覷。
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