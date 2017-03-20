富邦勇士結束SBL籃球球季後，新的富邦悍將第一個中華職棒球季即將開始。悍將推出了全新的球衣以及吉祥物「富藍奇」，啦啦隊也重新改組，號召球迷為悍將球員加油。



（陳楷報導）



從義大犀牛轉型富邦悍將，今年又碰上經典賽，主力球員無縫接軌中職球季，不過領隊蔡承儒還是在半年內打造了一支新球隊。「我們團隊也在建置中，人力也是陸續才進來，時間非常有限、主力球員不在台灣的狀況下



，非常多的挑戰，我們就是養足全力，開季前呈現好的一面給大家看。」悍將比賽將由緯來體育台轉播。



悍將的新球衣採用藍白色系，設計簡潔也不放廣告，蔡承儒很滿意。「經典、美式的感覺，很簡單，很耐看。平常穿、一直穿都不會看膩。」球員球衣以及頭盔等裝備無論材質設計都追上大聯盟水準，而吉祥物Frankie則是一個戴著頭盔的小騎士，拿著強棒斧頭替悍將加油。



悍將徵選了12位啦啦隊成員，其中三位是從義大跨進富邦，還有來自其他三隊甚至富邦勇士SBL啦啦隊的成員，富邦也不忘本行，除了推出限量888張的頂級會員卡，明年還策劃發行悍將聯名信用卡。



