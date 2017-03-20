詹詠然.辛吉絲新組合 印泉網賽女雙封后公視 (2017-03-20 00:00)
大會第六種子詹詠然跟辛吉絲，在女雙決賽，面對捷克非種子的荷拉黛卡跟席妮雅可娃，賽末點，鏡頭上方的辛吉絲在底線抽球，回擊之後，前排的詹詠截擊，對手掛網，比賽結束! 詹詠然與辛吉絲直落二獲勝，獲得女雙冠軍，這也是兩人自二月開始搭當第三次合作，首度一起擁抱冠軍盃，辛吉絲19年前也曾在這裡拿下過女雙冠軍，詹詠然則在10年前跟莊佳容打進決賽屈居亞軍。
詹詠然過去跟妹妹詹皓晴組合雙打居多，記者都很好奇為什麼姊妹拆夥。
==台灣女網名將 詹詠然==
今年初我跟我妹打得不是很好
我們兩個就在談是不是要拆夥
另尋搭檔看能不能有新的火花
然後馬汀娜(辛吉絲)出現了
她說如果皓晴因某些原因不打
或妳需要新的搭檔
就打給我吧
事情就這樣展開
兩人賽後一起跳舞，畫面上傳社群媒體。之前雙方在杜哈與杜拜的比賽都還在熟悉彼此，這次才打出默契；今年27歲的詹詠然收下本季WTA女雙第二座冠軍杯，也是生涯第19冠，而36歲前球后辛吉絲表示，兩人是新組合，希望未來能繼續合作，一起打出一場又一場的好球。
記者 黃韻玲 報導
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