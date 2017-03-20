經典賽四強戰 明早荷蘭出戰波多黎各公視 (2017-03-20 00:00)
經典賽開打前，官網談到荷蘭時，就會提到打線及防守都相當優異並且是對手要特別注意的，鏡頭上這是中心打者巴倫汀，在分組預賽遭遇古巴，一三壘有人，大棒一揮，將球送上左外野的觀眾席，這次經典賽目前22打數、13支安打，打擊率五成九一，火燙的打擊手感，讓投手壓力大增，而現在是美國職棒大聯盟洛杉磯道奇的終結者簡森將加入，先發及中繼能將失分壓低，晉級決賽的機會可不小。
至於對手波多黎各，陣中鐵捕莫利納指揮全場，打擊率3成53跟兩轟、六打點，絕對是全隊穩定軍心的重要人物，波多黎各這次經典賽一路打進四強，還沒嘗過敗績，被認為是奪冠大熱門。
而另一支同樣在這次經典賽還打沒打過敗仗的，則是日本，上週在結束亞洲地區的複賽後，立即啟程前往美國調時差，並與美國職棒洛杉磯道奇進行兩場熱身賽，儘管兩戰都輸球，不過監督小久保裕紀認為，針對美國的情蒐都在持續，也隨時幫助球員調整，球員發揮得宜，晉級不難。
美國是經典賽的主辦國，過去最好的成績就是打到四強，當時讓他們無緣晉級決賽的，正是日本，因此預料本屆四強的美日對戰，精彩可期。
公共電視將現場直播四強賽事，星期二上午九點，荷蘭跟波多黎各交手，星期三上午九點，美國跟日本的比賽，都在公視三台，同步放送。
記者 黃韻玲 報導
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