中華職棒／強化二軍環境跟制度 馮勝賢大挑戰NOWnews今日新聞 (2017-03-20 21:33)
中職聯盟新任秘書長馮勝賢今天上任，他強調，「在二軍制度方面，今天有跟賽務部主任張文雄討論過，未來希望整合大家意見改善。」
中華隊在經典賽3連敗被淘汰，中職國內聯盟跟環境，也被檢討，馮勝賢認為，「畢竟我是教練出身，跟行政還是有點落差，希望就是整合大家意見。」
馮勝賢認為，外界聲音本來就很多，也都是酸甜苦辣，但還是希望對環境好的意見集思廣益，未來聯盟都會聽大家的聲音。
馮勝賢也是棒球人，而他太太也十分支持他，希望能夠為台灣棒球盡一份力量。
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