中華職棒／兄弟狂敲22安 豪取熱身賽4連勝NOWnews今日新聞 (2017-03-20 21:40)
中信兄弟和統一獅在熱身賽的最後一次交手，兄弟靠著打線全場敲出22支安打、包括3發全壘打，轟下16分；加上先發鄭凱文和牛棚聯手封鎖對方9局，終場就以16：2，取得熱身賽4連勝。
鄭凱文此役主投5局，沒有丟掉任何分數，僅被敲出1支安打，同時飆出5K，狀況調整得相當不錯，球隊前5局靠著他的壓制，以及周思齊的2分砲，取得3分領先。
獅隊先發羅錦龍投完5局退場後，兄弟打者像嗅到血腥味的鯊魚，開始展開猛烈攻勢，先在6局上靠著周思齊的二壘安打多添1分；7局上在更是狂敲8安、包括曾陶鎔和許基宏的2發全壘打，打下8分大局，一舉將比數拉開到12：0。
反觀兄弟牛棚今天發揮得不錯，鄭凱文投完5局退場後，鄭錡鴻、林克謙、彭識穎都能力保不失，雖然杜家明9局下上場關門丟了2分，但球隊最終還是以16：2取得熱身賽4連勝。
兄弟今天團隊打線狂敲22安，包括周思齊、曾陶鎔、許基宏的3發全壘打，其中曾陶鎔已經是本季熱身賽的第4轟，而許基宏則是第3轟，手感相當火燙。除了他們3人之外，今天替補上陣的詹子賢，2次打數都敲安，還送回4分打點，是全隊打點最多的選手，表現精采。
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