日職／陽岱鋼二軍持續練習 「慢慢提升強度」NOWnews今日新聞 (2017-03-20 21:53)
巨人隊台灣好手陽岱鋼今天在川崎市巨人球場進行練習，並留在二軍球場，希望能盡快提升強度，然後回到一軍。
陽岱鋼因下半身拉傷，所以影響二軍出賽，昨天他也是出賽1局被三振後就退場，原因是拉傷並未好轉。
但今天他不但傳接球、衝刺、遠投等都沒問題，展現出身體強度慢慢增加。
陽岱鋼表示：「現在投球、打擊都沒問題，慢慢把強度提升。」
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