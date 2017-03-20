巨人隊台灣好手陽岱鋼今天在川崎市巨人球場進行練習，並留在二軍球場，希望能盡快提升強度，然後回到一軍。

陽岱鋼因下半身拉傷，所以影響二軍出賽，昨天他也是出賽1局被三振後就退場，原因是拉傷並未好轉。

但今天他不但傳接球、衝刺、遠投等都沒問題，展現出身體強度慢慢增加。

陽岱鋼表示：「現在投球、打擊都沒問題，慢慢把強度提升。」