據說會唱三千首歌曲的前巨人隊ＯＢ球員中畑清今天出席巨人台灣「第二主場」記者會，並且現場熱唱巨人隊歌「闘魂こめて」（注入鬥魂），未來他也希望能跟陽岱鋼一起唱這首歌。

中畑清過去球員時期穿的號碼是24號，擔任一壘手跟三壘手，他說：「我看到陽岱鋼過去穿過24號，也讓我感到有親近感，希望可以跟他感情更好。」

而巨人隊今天也把巨人吉祥物傑比兔與啦啦隊「Venus」的熱門舞蹈搬來台灣記者會上，展現十足誠意。