中職聯盟秘書長今天正式揭曉，由前中信兄弟、義大教練「老邦」馮勝賢出任，他表示：「這不在我規劃內，希望能跟四球團、會長一起為台灣棒球，盡自己一份心力。」

曾經因為觸身球事件強烈譴責日本教練大橋穰，老邦不管是在球員還是在現任中職秘書長位置上，都希望將自身經驗傳承，他說：「其實會長給我很大空間，可以做更多事，幫助更多人。」

而中職將於周日召開常務理事會，老邦說：「至於未來中職組訓這部分，也是要三方同意，還要在常務理事會討論。」

由於中華隊在經典賽挫敗，但老邦畢竟過去也是中華隊一員，他說：「不管怎樣，這次中華隊表現出來的就是感動，雖然結果不是最好，但過程才是最重要，我們也要照顧好球員。」