日本職棒「讀賣巨人球團」爭取台灣旅日好手陽岱鋼加盟之後，也宣布和臺灣的緯來體育台及愛爾達電視台達成「巨人主場現場轉播」協議，如果巨人能打進中央聯盟季後賽也將一併轉播，展現巨人軍打造臺灣成為「第二主場」的決心。 （陳楷報導）



巨人球團簽下陽岱鋼以後積極開發臺灣市場，退役OB老將中（火田）清現場清唱巨人加油歌炒熱氣氛。社長久保博表示，雖然陽岱鋼春訓受到腳傷影響拖慢進度，不過週六已經在熱身賽亮相，希望他用積極正面的個性帶動隊友。另外還跟201公分名符其實的巨人投手廖任磊簽約，一軍熱身賽也兩度上場，久保博透露廖任磊很會聊天，熱愛日本職棒，雖然目前球技還不成熟但希望成為未來的戰力。



巨人的主力投手菅野、捕手小林、野手阪本目前都在經典賽四強的日本隊陣中，久保也知道因為王貞治的關係，巨人在台灣有不少老球迷，希望藉由轉播開發新球迷。



緯來體育台台長文大培則表示，創台二十年的歷史曾經多次轉播巨人比賽，「跟久保社長以及中（火田）選手聊的時候，他們說巨人軍有兩個中心思想，一個叫傳統，一個是挑戰，這兩個信念可以伴隨緯來跟愛爾達，讓臺灣成為巨人第二主場。」愛爾達也取得未來五年巨人比賽的台灣地區新媒體轉播權。



