中華職棒／進度較慢 潘威倫開季將在二軍調整NOWnews今日新聞 (2017-03-20 20:39)
統一獅本季開季先發名單已經大致底定，不過精神領袖「嘟嘟」潘威倫卻不在名單當中，根據獅隊總教練黃甘霖表示，由於潘威倫目前的進度比較慢一些，因此開季可能會先在二軍調整，之後再讓他回到輪值。
蔗總解釋道，由於潘威倫剛從經典賽回來，進度比較慢一些，可能還需要1、2週的時間，因此目前就是讓他在二軍繼續朝先發的方向調整。
潘威倫去年球季也有上半季慢熱、下半季回神的狀況，整季主投52又1/3局，防禦率5.33，因此開季先讓他做調整，或許也不是太壞的決定。
不過較為可惜的是，潘威倫自2006年開始已經有7季擔任球隊的開幕戰先發了，去年由於狀況不佳，由洋將吉爾擔任球隊的首戰投手，今年則因為參加經典賽，再次錯過，無緣續寫紀錄。
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