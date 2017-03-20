馮勝賢接任中職秘書長中央社 (2017-03-20 20:50)
曾經是兄弟象明星內野手、也當過義大犀牛教練，「老邦」馮勝賢（圖）的棒球路又有新角色，成為職棒聯盟有史以來，第1個球員出身的秘書長。中央社記者林宏翰攝 106年3月20日
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