（中央社台北20日電）南韓樂天集團撥地供部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統），大陸的反彈聲浪愈見激烈。今天最新消息顯示，樂天主動關閉大陸20家門市，累積已9成在陸商場停業。



韓媒昨天才報導，樂天在中國大陸的超市80%因各種原因關門。



大公網官方微博今晚引述南韓KBS電視台20日報導，樂天主動關閉中國大陸境內約20家門市。



報導說，樂天集團在陸擁有99家大型商場，67家樂天商場因為消防安全問題而被要求暫停營業整頓，樂天集團又主動關閉另外20家商場，這意味超過90%的樂天在陸商場停業。



樂天集團將為此付出每月1160億韓元（約新台幣30.6億元）的損失，而停止營業期間還必須繼續支付員工薪資。1060320