傳美軍售台灣 陸重申一中與三公報中央社 (2017-03-20 20:32)
（中央社台北20日電）媒體報導，美國川普政府正在起草對台大型軍售案，對此，中國大陸外交部發言人華春瑩今天重申，希望美國恪守一中政策和中美三個聯合公報原則，停止售台武器。
美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）出發前往北京訪問前夕，美國官員向媒體透露，川普政府正在起草一項對台灣新的大型軍售案，可能包括先進火箭系統及反艦飛彈。不過白宮不願對此消息做出回應。
根據中國外交部官網公布的例行記者會文字實錄，華春瑩今天被問及此事時表示，中國大陸堅決反對美售台武器的立場是一貫、明確的。
她表示，希望美方充分認清美售台武器問題的高度敏感性和嚴重危害性，恪守一個中國政策和中美三個聯合公報原則，停止售台武器，慎重、妥善處理台灣議題，維護中美關係大局和台海和平穩定。1060320
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