四川藏人自焚抗議 要求讓達賴喇嘛返藏中央社 (2017-03-20 20:04)
（中央社北京20日綜合外電報導）西藏流亡政府表示，年輕西藏農民白瑪堅參在四川省自焚，抗議中國控制西藏，要求讓達賴喇嘛返回西藏，他是今年以此方式抗議的首位藏人。
法新社報導，印度的西藏流亡政府發布聲明說，白瑪堅參（Pema Gyaltsen）18日在四川一座寺廟外引火自焚，「要求讓達賴喇嘛返回西藏，以及給予西藏自由」。
聲明說，白瑪堅參年僅24歲，尚未結婚，是2009年以來第146位自焚的藏人。
法新社今天致電四川警方求證時，他們表示無法證實有關此事的任何資訊。
維權團體自由西藏組織（Free Tibet）昨晚發布聲明表示，白瑪堅參「未能完成自焚警方就已趕到，他被帶走時看來還活著」。
聲明說，如果白瑪堅參還活著，「遭拘押時很可能面臨嚴酷待遇，不保證能獲得醫療，而且以後還要長期坐牢」。1060320
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