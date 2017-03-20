（中央社台北20日電）南韓樂天集團撥地供部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統），大陸的反彈聲浪愈見激烈。韓媒報導，樂天在中國大陸的超市80%已經因各種原因關門。



大陸新浪網今天引述南韓每日經濟19日報導，因為給部署薩德開綠燈，樂天集團遭受的損失像滾雪球一樣越來越大。「樂天在中國的超市80%已經關門」。



有分析認為，中韓圍繞薩德的矛盾可能長期化，樂天在陸事業面臨重大抉擇。



樂天19日對外發布的數據顯示，樂天在陸總投資額達10兆韓元（約新台幣2642億元）；在陸99處超市中，已有80處因為各種原因關門歇業。



樂天方面評估說，如果這80處超市關門1個月，僅銷售額損失就達750億韓元（約新台幣19.8億元），在此期間大陸員工工資必須100%支付。



報導說，樂天在瀋陽建設的綜合設施已經停工。1060320