韓聯社春川3月20日電，韓流明星李英愛日前為2018平昌冬奧會拍攝宣傳片，並以此為契機捐款1.5億韓元（約合人民幣92萬元），助力平昌冬奧圓滿舉行以及為當地弱勢群體獻愛心。

李英愛表示，希望這一地球村體育盛事取得圓滿成功，韓國選手取得佳績，也希望江原道地區的弱勢群體變得更加幸福。

在此之前，李英愛3月初向江陵峨山醫院捐款1億韓元，用於幫助江原道低收入患者。李英愛主演的電視劇《師任堂：光的日記》在江陵拍攝，李英愛從2015年底開始為拍攝該劇在江陵逗留數月之久。

另一方面，江原道政府將拍攝冬奧宣傳片「你就是平昌-It』s you, PyeongChang」的續篇，李英愛將再度出鏡獻力。（完）