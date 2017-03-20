「大長今」李英愛資助平昌冬奧會92萬元北京新浪網 (2017-03-20 19:37)
資料圖片：李英愛
韓聯社春川3月20日電，韓流明星李英愛日前為2018平昌冬奧會拍攝宣傳片，並以此為契機捐款1.5億韓元（約合人民幣92萬元），助力平昌冬奧圓滿舉行以及為當地弱勢群體獻愛心。
李英愛表示，希望這一地球村體育盛事取得圓滿成功，韓國選手取得佳績，也希望江原道地區的弱勢群體變得更加幸福。
在此之前，李英愛3月初向江陵峨山醫院捐款1億韓元，用於幫助江原道低收入患者。李英愛主演的電視劇《師任堂：光的日記》在江陵拍攝，李英愛從2015年底開始為拍攝該劇在江陵逗留數月之久。
另一方面，江原道政府將拍攝冬奧宣傳片「你就是平昌-It』s you, PyeongChang」的續篇，李英愛將再度出鏡獻力。（完）
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