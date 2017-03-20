下課第一人!卓爾主帥費拉拉下課 1平1負沖超挖坑北京新浪網 (2017-03-20 19:40)
費拉拉
日期:3月20日，經過雙方的友好協商，費拉拉正式離開武漢卓爾足球俱樂部。目前球隊的訓練將由中方教練組負責，新教練將會在一周內到位。
2016年7月5日，義大利人費拉拉正式簽約武漢卓爾足球俱樂部，在經歷漫長的磨合期，終於在賽季末找回狀態，用一波五連勝為2016賽季收官，在保級的同時把排名定格在聯賽第六位。其中主場4-0勝一方，1-0贏智誠，1-0勝黃海成為費拉拉武漢卓爾時期的經典範例。
在率隊的16場比賽中，球隊取得8勝1平7負的戰績，勝率達到50%。進20球丟17球。2017年，志在沖超的武漢卓爾投入重金，但是在前兩輪的比賽當中僅僅只取得1平1負的戰績，這樣的成績顯然不能讓球隊上下滿意，不少球迷對於球隊出現的技戰術混亂也表示質疑。
就在換帥的消息漫天飛舞之時，俱樂部在今天上午召開了全隊會議，而在今晚6點，費拉拉正式離開武漢卓爾的消息就正式傳出，目前球隊的訓練將由中方教練組負責。據了解，新任主教練預計將會在一周內到位。
無論如何，我們要感謝費拉拉先生為武漢足球的付出，祝願他在今後的工作中能夠一帆風順。
（漢動力）
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