雙色球新年頭獎屢次井噴 熱度竟僅排歷史第五北京新浪網 (2017-03-20 19:44)
新年雙色球頭獎熱度僅排歷史第5
日期:3月19日晚，福彩雙色球迎來第17031期開獎，當期獎號的紅球為06、10、16、26、27、29；藍球是03。本期開獎之前，紅球獎號30已經連續開出5期，追平雙色球同1獎號連開的歷史記錄。正當廣大彩民遺憾30未能創造歷史時，頭獎30注的井噴卻成功「搶鏡」！
進入2017年以來，雙色球已共計進行了31次開獎。值得一提的是，在這31次開獎中，單期頭獎注數在30注以上的井噴多達3次，頭獎10注以上為11次；共計開出頭獎298注，期均頭獎數超過9.6注，而且在這31次開獎中，頭獎無一次空開，熱度頗高。
但據數據統計，頭獎如此熱開的態勢在雙色球14年的歷史中尚不能排進前三。雙色球歷年頭獎統計(截至031期)排名年份頭獎注數期均注數有無億元獎 1201647815.42有2201535211.35無3201234010.97有4201431310.10有520172989.61 無 620132839.13有720102146.90無820111986.39無920091745.61無1020081324.26無112006943.03無122007892.87無132005692.23無142004642.06無152003140.45無
從上表的數據(截至每年第031期開獎)我們可以看出，今年頭獎的熱開勢頭只能在歷史中排在第五位。需要注意的是，頭獎熱度排在前4名的年份，其中3次都有億元巨獎爆出；拔得頭籌的2016年更是史無前例的爆出3次。(小桐)
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