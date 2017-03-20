輕信氣功返老還童 大陸婦女68萬元被白摸臉中廣新聞網 (2017-03-20 19:10)
大陸一名婦女輕信氣功返老還童，花68萬元人民幣接受氣功治療，被治療師摸臉十次，面貌絲毫未改。
據中新社報導，這名婦女姓文，事業有成，希望透過美容，使自己變年輕，於是聽信朋友介紹，花68萬元人民幣，接受氣功返勞還童治療。
這名李姓女治療師，聲稱自己從5歲開始學氣功，可以整合肌肉紋理和骨骼縫隙，不打針，不吃藥，3天就能使人年輕5到20歲。
文女士接受幾天治療，治療師總共摸她臉部十次，她回家照鏡子，發現自己沒有變年輕，於是控告治療師詐欺。
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