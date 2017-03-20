沙國簽完大單 以色列最大商務團又赴陸中央社 (2017-03-20 18:58)
（中央社記者陳家倫上海20日電）沙烏地阿拉伯國王沙爾曼日前和北京簽下650億美元大單後，以色列總理尼坦雅胡接著在19日啟程赴北京訪問。以色列時報報導，這個訪問團堪稱以色列出訪史上最大的商務代表團。
環球時報今天報導，以色列總理尼坦雅胡將在北京進行為期3天的正式訪問。訪問團除了陪伴尼坦雅胡的5名內閣部長外，還有90名各領域商界人士組成的商務代表團，堪稱以色列出訪史上最大的商務代表團。
報導說，以色列商務代表團將出席以中500餘名各界企業人士參加的商業論壇。
尼坦雅胡一行將於22日返回以色列，以色列總理辦公室主任格羅納（Eli Groner）則將代表以色列出席23日登場的博鰲亞洲論壇2017年年會。
以色列外交部先前發表聲明表示，以中經貿關係將是尼坦雅胡此次訪陸的重點。雙方將就經濟、航空、教育、科研、環保及人員交流等合作簽訂協議。尼坦雅胡還將與百度董事長兼首席執行官李彥宏等大型企業高層人士會晤。
以色列時報指出，尼坦雅胡此行還將與陸方繼續推進中以自貿區談判，並將舉行中以創新合作聯合委員會第3次會議。中國大陸和以色列2016年啟動自由貿易區談判，下一輪談判將安排在今年7月。
資料顯示，中國大陸是以色列全球第3大、亞洲最大的貿易夥伴，每年雙邊貿易額達110億美元。1060320
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