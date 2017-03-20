2017年3月18日上午，國內第一家高爾夫掛牌公司雲高高爾夫在中國國際高爾夫博覽會現場發佈了全新智能硬體GOLF BOX系列，正式宣告雲高布局高爾夫智能生態圈。

現場發佈的GOLF BOX系列包含兩款系列新品，分別命名為GOLF BOX easy和GOLF BOX putt，兩款產品滿足不同人群，不同空間、不同場景的高爾夫遊戲和娛樂。

GOLF BOX easy是一款創新性的便攜高爾夫模擬器，將原來至少需要10平米的模擬器空間壓縮進了一個A4紙面積的「盒子」里。個頭雖小，所有的動作捕捉、揮杆分析、視頻分析卻一個不少，可以說是一個壓縮版可移動的高爾夫全能遊戲機。此外，搭載雲高團隊研發的遊戲場景和對戰模式，球友不光可以學球，還能在線同步「約球「、「PK」。不管你到何處，都可以帶上Golf Box Easy進行全面的高球娛樂。此外，為了滿足部分客戶的一體化解決方案，我們還給Easy配備了一體化的商業版本。

GOLF BOX putt 是一款設計工藝精緻到可以放進手提包的高爾夫推桿遊戲神器，身形只有一隻麥克風大小，可以置身於所有你能想像到的娛樂休閑場景：客廳、辦公室、酒吧、咖啡廳、餐廳、貴賓室、娛樂中心……搭載雲高軟體團隊特別研發的遊戲娛樂模式，只要一條過道的空間，就可以讓你、你的朋友，你的客戶一同享受高爾夫推桿樂趣。同樣地，Putt也有一體化的商業版本供客戶選擇。

「GOLF BOX是一系列具備核心技術的智能硬體，是一款零門檻的高爾夫主題遊戲機，是讓高爾夫觸手可及的基礎設施，是拓展高爾夫娛樂化的急先鋒。」雲高創始人兼CEO張曜暉用一句話概括到。

目前傳統高爾夫都有著花費高昂、交通不便、學習門檻高等不利條件，將這樣一項非常有吸引力的運動擋在了萬千潛在愛好者的門外。但隨著智能硬體的飛速發展，給破除這些門檻創造了條件。在這個時機，雲高很幸運地遇到了STEVE先生帶領的美國智能硬體團隊，這個團隊有3位博士后以及多名智能硬體專家，在圖形分析領域深耕多年，擁有多項專利技術和創新產品。而雲高擁有中國大部分高爾夫核心人群，並在移動互聯網軟體開發和高爾夫人群運營上積累了成功經驗，雙方各取所長，共同研發更加適合中國市場需求的高爾夫智能設備，這才有了GOLF BOX系列產品的誕生。

自2011年雲高高爾夫創立以來，一直堅定地圍繞高爾夫這個核心做生態圈的布局，包括線上的球場預定、球具購買、約球社區，線下的智能學院，到現在發佈智能硬體，都是在一步步地踐行初心。

毫不猶豫的說，GOLF BOX是傳統高爾夫向智能高爾夫演變過程中的里程碑，它居於智能高爾夫生態圈的中心，是高爾夫IP與大眾人群之間的連接器，是中國高爾夫突破資源瓶頸與政策限制的希望所在！