日期:3月20日消息，2017年世界女子冰壺錦標賽在北京首都體育館進入到第三日。循環賽，由周妍、劉金莉、王芮、王冰玉組成的中國隊第十局偷到一分，以7比6絕殺韓國隊，繼亞冬會後再次擊敗對手，取得首勝。賽后，中國隊教練馬塞爾-洛克接受了採訪。

關於獲得首勝，馬塞爾表示：「感覺並不是特別激動，因為在昨天的兩場比賽中，有一場我們其實應該能夠獲勝，但因為出現失誤致使沒能取勝，所以冰壺比賽的勝負很難預測，有時候覺得自己好像能贏結果卻輸了，有時候覺得很難獲勝結果卻取得了勝利。」

「我們第三局拿到了3分的大比分，上半場她們發揮得不錯，前三場比賽中因為主場作戰的壓力，所以有時前半場狀態不好，而後半場發揮還不錯，而今天剛好和前三場比賽情況相反。她們上半場狀態不錯，但後來還是出現了一些失誤，這讓韓國隊抓住了得分機會，將比分追平。」

關於隊員的年齡和表現，他認為：「我並沒有考慮到隊員的年齡問題，她們是一個整體，而不是獨立的個人，他們也許在比賽中會出現一些失誤，但我對她們的整體表現還是較為滿意的，我希望他們在接下來的比賽中能表現得越來越好。」

目前中國隊1勝3負，直通平昌冬奧會不是很樂觀，馬塞爾認為：「最近幾天的比賽都非常激烈，畢竟來到這裏參賽的是全世界最優秀的代表隊，我們要是想拿到冬奧會的入場券，還需要取得至少七場勝利（全勝）。」