歐冠抽籤結果揭曉之後，皇馬拜仁和巴薩尤文這樣的強強對決令人非常期待。不過這種熱度，還得等到本周末和下周中的國家隊比賽日結束之後，才會漸漸燃起來——而這樣一個各俱樂部國腳歸隊的國際比賽日，對巴薩來說是尤為巨大的考驗。

很多紅藍擁躉們，或許都還記得上賽季此時球隊遭遇的崩盤。當時他們在歐冠遭到馬競淘汰，聯賽一度遭遇三連敗，原本非常牢固的領先優勢急劇縮水。在分析巴薩主場1-2不敵皇馬的比賽時，安切洛蒂就指出，巴薩的體能下降是丟失比賽主動權並且輸球的一大原因。那場比賽，恰恰就是剛從國家隊比賽日歸來的第一場比賽。在國家隊比賽日前後，巴薩連續面對比利亞雷亞爾和皇家社會的客場，兩戰馬競並且對陣皇馬，這讓球隊陷入非常大的壓力之中。再加上那個賽季本來就有世俱杯的額外消耗，MSN的體能也受到了明顯的影響。而在恩里克的體系中，MSN狀態如果調整不到位，對球隊無疑是很糟糕的消息。

對於歐洲各大俱樂部的國腳來說，在南美比賽本來就要承受更長飛行時間的折騰，而世界杯預選賽的賽程安排，也讓南美國腳們面臨更大的壓力。在本周末和下周中，南美區的世界杯預選賽要打兩輪，而歐洲區只有一輪。與真刀真槍的兩輪預選賽相比，有一場熱身賽緩衝的歐洲球隊無疑要輕鬆一些。舉例來說，阿根廷在這個比賽日要先踢智利，然後到玻利維亞高原主場做客；而葡萄牙則是先和匈牙利進行世界杯預選賽，再和瑞典踢友誼賽。而像德國對亞塞拜然這種比賽，勒夫甚至都未必需要派出最強陣容出戰。

人們會把國家隊比賽日稱作「FIFA病毒」，而從世預賽的比賽安排來看，這兩年的FIFA病毒應該說是南美球員受的影響更大一些。2016年同期，歐洲杯年的歐洲球會沒有預選賽要踢，那個比賽日完全是友誼賽性質；到了今年，歐洲區的世預賽剛剛過半，而南美區卻已經到了最要緊的幾輪。除了遙遙領先的巴西，其他球隊都需要拼上全力，來爭奪進軍世界杯的門票。2014-15賽季時，南美處於美洲杯年，沒有預選賽性質的國家隊比賽，而歐洲區有歐洲杯預選賽要踢。那個賽季奪得三冠王的MSN，在下半賽季關鍵時刻非常非常犀利。

當然，這倒不是說國家隊比賽日和隨後西甲的賽程安排是決定性的影響因素，但這確實給巴薩帶來了考驗。與去年相比，巴薩沒有世俱杯的消耗，但同樣沒有去年那麼大的聯賽領先優勢，而是在西甲當中處於追趕狀態。歐冠面對實力不俗的尤文，MSN的良好狀態和攻堅能力至關重要，畢竟斑馬軍團擁有全歐頂級的防線。對恩里克的球隊來說，利好消息是他們的賽程沒有上賽季那麼兇殘（國家隊回來第一場，是客場對實力較弱的格拉納達，後面對塞維利亞和皇家社會都是主場）；除此之外，尤文阿爾維斯、伊瓜因和誇德拉多三員大將同樣要返回南美征戰，體力消耗未必比MSN要小。

在經歷了6-1神奇逆轉大巴黎的比賽之後，巴薩的心氣有了很好的提升，球隊也不像上賽季那般拖著疲勞的身軀和沉重的連續不敗紀錄作戰，對榮譽會有更大的渴望。把陣型調換成3-4-3之後，恩里克還有一些磨合的問題需要解決，比如說在對方打出快速反擊之時，後防球員之間空當較大，容易暴露在對手火力之下。另外，定位球防守，以及內馬爾之外另一側邊路的中場和後衛人選問題，目前也困擾著恩里克。尤文主帥阿萊格里以擅長針對對手設定戰術著稱，如果恩里克的球隊出現破綻，就有被囧叔抓住痛打的可能。如何激發MSN的狀態並且分擔他們的壓力，仍然是恩里克的主要課題。

對所有歐洲豪強來說，4月份都是非常忙碌的，幾場比賽就有可能決定賽季的成敗。南美的國家隊比賽日，去年給巴薩造成了明顯的影響；今年，恩里克要怎麼應對這樣的課題呢？

（華迪維亞）