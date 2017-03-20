據日本雅虎3月20日報導，日本冰協宣布，繼年初退出四大洲賽和亞冬會後，2016年全日女單冠軍、2015年世錦賽女單亞軍宮原知子因股傷退出3月底將於芬蘭首都赫爾辛基舉行的世錦賽。頂替她出戰世錦賽的是2016年全日女單第4名得主本鄉理華。

由於左髖關節應力性骨折未愈，宮原知子無法按原計劃出戰世錦賽。儘管在過去的一個多月中曾嘗試逐步加大訓練量以備戰世錦賽，但由於恢復效果並不理想，宮原知子還是決定退賽，將主要精力放在治療上，為下賽季做準備。即將頂替她出戰的本鄉理華表示自己本鄉表示她將帶著感恩的心去面對世錦，爭取充分發揮出自己的水平。

由於宮原知子退賽，代表日本參加赫爾辛基世錦賽的將是三原舞依、樋口新葉和本鄉理華。其中，除三原舞依在本賽季後半段展現出較穩定的競技狀態外，樋口新葉和本鄉理華本賽季跳躍穩定性均堪憂，跳躍周數和用刃也存在問題。要想在平昌冬奧會上實現滿額參賽，日本女單本屆世錦賽成績最好的兩位選手的排名必須不大於13。如果成績最好的兩位選手排名之和位於14與28之間，就只能獲得兩個參賽名額。此次宮原知子退賽，等於說日本隊失去了本奧運周期日本女單在女單國際賽場上的最強力量。加上俄羅斯女單的夾擊、義大利名將科斯特納的復出和美國名將瓦格內爾等人的挑戰，日本女單在本次世錦賽上的形勢並不樂觀，平昌冬奧會滿額參賽的前景也驟然黯淡下來。

（真彥）