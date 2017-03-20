NBA的球員們有錢是出了名的，薪水高嘛。去年夏天的時候曾有數據顯示NBA球員的平均工資是職業體育聯盟中最高的。不過究竟有多高呢？有好事者用比較直觀的方式把他們體現了出來。

他算出了幾個知名球星的薪金明細，並把他們的薪酬水平用常人能夠看得懂的方式表達了出來。

比如勒布朗-詹姆斯，本賽季聯盟的第一高薪。他的職業生涯一共掙到了1.69億美元的薪水。這在美國是什麼水平呢？如果一個人拿到了美國人的平均薪酬水平，那麼他大概需要3527年才能掙到這麼多錢。

說了詹姆斯怎麼能不提他的好基友「甜瓜」安東尼呢？雖然「甜瓜」在職業生涯後期的戰績和數據漸漸的被詹皇拉開了差距，但是他的吸金能力卻一點兒也不示弱。他一共掙到了1.76美元！這些錢足夠在紐約重新修建一座聖帕特里克大教堂的了。

杜蘭特的職業生涯比上述二位短了不少，不過他的薪金總額也超過了9位數，來到了1.05美元。換算成他的職業生涯產出的話，差不多他一場比賽能掙161534美元，換算成得分就是5892分，如果是籃板的話，就是22857美元一個。看來阿杜還真是個「超值」的得分手呢。

曾 經足以和詹皇單換的男人，德懷特-霍華德也是一位了不起的金主。不然怎麼跟老詹對換呢，對吧？他在12年職業生涯中一共掙到了1.63億美元，這大概需要 一位領著聯盟平均工資的NBA球員打上42年，才能掙到這麼多。42年啊！這可是常青樹羅伯特-帕里什（NBA職業生涯最長）職業生涯的兩倍那麼長！

路遙知馬力，日久掙錢多。擁有19年職業生涯的「德國老司機」諾維茨基已經掙到了2.16美元。這是什麼概念呢？這些錢足以在德克薩斯州買到53萬8千英畝的土地。這一面積相當於達拉斯和聖安東尼奧兩座城市加起來那麼大。

不比不知道，一比嚇一跳！原來這些傢伙這麼有錢！

（專籃）