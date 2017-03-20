最強棋士戰首日對陣：羋昱廷對DeepZenGo北京新浪網 (2017-03-20 18:18)
日期:3月21日至23日，世界最強棋士決定戰將在日本棋院關西總本部舉行，中國的羋昱廷、韓國朴廷桓、日本井山裕太和日本的圍棋人工智慧程序DeepZenGo將爭奪本次「最強棋士」的稱號和3千萬日元（約合人民幣184萬元）的優勝獎金。
比賽用時為每方3小時，保留5次1分鐘讀秒。比賽上午9點30開始（日本當地時間10點30），沒有午休，直至比賽結束。
比賽採用單循環的賽制，3月21日、22日、23日各進行一輪比賽，勝局第一者獲得冠軍，如果出現勝局數相同的情況，將在3月24日進行加賽。3月23日比賽結束後進行加賽的抽籤。
晚宴后4位參賽者進行了比賽抽籤。首日羋昱廷將對戰日本AI DeepZenGo，詳細對陣結果如下：
3月21日：羋昱廷 VS DeepZenGo
井山裕太 VS 朴廷桓
3月22日：朴廷桓 VS DeepZenGo
羋昱廷 VS 井山裕太
3月23日： 羋昱廷 VS 朴廷桓
井山裕太 VS DeepZenGo
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