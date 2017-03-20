新華社北京3月20日電（記者徐征）全面改革之後的中國排球聯賽19日落下了帷幕。經過5個月的大戰，最終江蘇隊首奪女排聯賽冠軍，而上海隊則擊敗北京男排連續三個賽季奪得男排聯賽的冠軍，同時也贏得了球隊聯賽歷史上的第13座聯賽冠軍獎杯。新的中國排球聯賽賽季在經過一系列的改革措施之後，精彩程度有了不小的提升。雖然只有短短一個賽季，但是仍然讓人們對未來的中國排球聯賽有了更多的期待。

多項改革，進步明顯

中國女排在里約奧運會上奪冠，讓排球再次成為中國體育的代名詞，同時中國排協與中視體育就中國排球聯賽的合作到期，給了中國排球聯賽一個絕佳的改革機會。在本賽季聯賽開始前，中國排協與體育之窗達成戰略合作。體育之窗全面接手中國排球聯賽的商務運營推廣工作。

體育之窗董事長高宏用「九大聯盟」來勾勒中國排球聯賽的發展框架，其中包括了媒體版權聯盟、電競電商聯盟、讚助夥伴聯盟、金融投資聯盟、城市發展聯盟等等，中國排球聯賽產業前景令人憧憬。

在期待之下上演的新賽季排球聯賽顯露出了煥然一新的面貌。多項改革隨之而來，例如賽期延長到5個月，賽場強制安裝LED屏幕、全部比賽啟用鷹眼系統等。其中全明星周末的恢復更是讓人眼前一亮。

中國排球聯賽全明星賽並不是一個新鮮事物，在上個世紀的聯賽中就曾連續三屆舉辦過中國女排明星對抗賽，但最後並沒有延續下去。不過新的全明星賽無論從比賽規模、形式還是比賽本身而言，與此前的明星對抗賽都有了截然不同的改變。活動引入了NBA全明星賽的製作班底，從前一天的走紅毯、到比賽賽制設置、全明星出場、表演等等環節，全明星賽給觀眾們呈現了一個高度娛樂化的排球運動。在這裏，真刀真槍的競技已經不是主角，而主角是明星、是娛樂。

此外，新賽季的高額名次獎金和單項獎也是歷年聯賽前所未有的。男、女排聯賽的冠、亞軍將各有180萬元人民幣和110萬元人民幣進賬，最有價值球員（僅限本土球員）和最佳外援的獎金分別為50萬元人民幣和1萬美元。在尋找到新的合作夥伴之後，中國排球聯賽在短時間內將能夠做到位的措施都儘力落實，同時大大提升了聯賽的可觀賞性。這在往年的聯賽中，是基本無法想像的。

國手們仍然是聯賽的主心骨

擁有三名國家隊成員的江蘇隊最終打破「魔咒」，擊敗浙江隊首次奪得了排球聯賽的冠軍。成為繼上海、八一、天津、遼寧、廣東恆大和浙江之後，女排聯賽史上的第七支冠軍球隊。

值得注意的是，爭奪冠亞軍的兩支球隊，全部都是「全華班」，沒有一名外援。本賽季各個俱樂部均引入了不少大牌外援，例如塞爾維亞國手米哈伊洛維奇、古巴重炮卡里羅、美國國手羅賓遜。外援的到來不僅大大提高了比賽的觀賞性，同時也對快速提高國內年輕球員的水平有非常大的幫助。不過以這個賽季各支球隊的表現來看，外援的作用更多的是「雪中送炭」，在某一個環節彌補球隊的不足，想讓球隊強大起來，仍然需要更多地培養本土球員。

本賽季是江蘇隊第五次闖入聯賽決賽，之前的四次都屈居亞軍。本賽季開始之前，擁有最多國手的江蘇隊就已經成為奪冠的最大熱門。最終她們頂到了最後，半決賽中力克老牌勁旅天津隊，在決賽中又頂住浙江隊的反撲。聯賽冠軍讓惠若琪、龔翔宇和張常寧三位國手得到極大的提高，可以預見在東京奧運周期，她們在國家隊仍然會有精彩的表現。

作為聯賽的亞軍，沒有一位奧運冠軍球員的浙江隊被稱為「平民球隊」，但事實上浙江隊中的王娜、李靜、單丹娜、邱亞楠、楊舟等都曾入選過國家隊。

男排情況也與之類似，上海男排擁有張哲嘉和陳龍海兩名國家隊成員組成的副攻，堪稱國內一流，此外還有戴卿堯、任琦、童嘉驊等新老國手，能夠在最後時刻擊敗北京奪得冠軍也在人們的預料之中。

無論是男排還是女排，國家隊的球員無一例外在各自的隊中成為核心，這一方面表明國際大賽的歷練讓這些球員飛速成熟起來，另外一方面也證明了排球聯賽仍然是國家隊選拔人才最重要的儲備基地。國家體育總局排球運動管理中心主任李全強表示，排球聯賽的成功並不僅僅意味著排球運動產業的發展，同時還會給中國排球國家隊輸送更多更好的人才。聯賽的興盛，並不會以國家隊成績的下滑作為代價。

未來多項措施在等待

在這個賽季開始之前，時任排管中心副主任的劉文斌就曾表示，由於與新的商務夥伴合作時間過短，各項深入改革措施不能及時到位，因此2016-2017賽季將會是一個「過渡賽季」。新賽季推出的各項措施，也是著重在聯賽的包裝、賽制等方面發力，對於更深層次的球員職業化、聯賽市場化方面並未涉及太多。不過在2月底全明星賽期間召開的「中國排球聯賽發展戰略論壇」中透露出來的情況，讓人有理由相信，在新賽季成功之後，更多的改革措施會隨之而來。

聯賽發展戰略論壇是本賽季聯賽活動的另外一個重頭戲。在此次論壇之上，中國排協領導和聯賽各界人士匯聚一堂，討論推進中國排球聯賽市場化、職業化改革的大計與創新發展思路，同時對未來國家隊的工作進行梳理與探討。

李全強坦言，目前中國排球聯賽上仍是一個「職業化」的聯賽，參加聯賽的各個俱樂部仍然是以各地方體育局和地方排球主管部門為主導，絕大多數教練員、運動員和俱樂部工作人員的人事關係也仍在體制內。因此，中國排球聯賽要想打造成為精品賽事和品牌賽事，首先就必須從賽事包裝上做好文章。

在這次論壇上透露出來的一個重要的信息就是「擴軍」，多年來男女排聯賽一直保持著12支隊伍的規模，而擴大聯賽的參賽隊伍，對提升聯賽的影響力、擴大排球人口大有幫助。此前，中國排球聯賽曾有過擴軍的先例，例如在2005-2006賽季聯賽擴軍到32支球隊，但收到的效果並不好，由於球隊水平參差不齊，擴軍不但削弱了比賽的精彩程度，也讓第二梯隊聯賽幾乎無球可打。李全強稱，中國排協將吸取經驗，制訂合理的配套賽制，以確保聯賽擴軍后的整體質量和水平達到新高度。

此外，對轉會市場進行「大動作」，中國男排將聘請外教等措施，都是針對中國排球進行的有的放矢。正如李全強所說：「只有讓更多排球工作者分享到聯賽職業化和市場化的改革紅利，才能擴大排球人口數量，為排球事業培養、選拔人才。」