日期:3月18日，華中賽區在鄭州拉開了帷幕。坐鎮主場鄭州寶龍冠軍冰場的鄭州雪豹U8隊在經過兩場的爭奪之後暫時以總比分15：3暫時領先武漢奇兵隊。另外，在U10組別的角逐中，鄭州雪豹U10隊同樣以精彩的表現，兩場過後22：7暫時領先武漢奇兵隊。雙方第二回合較量將於5月13日移師武漢進行，武漢奇兵隊能否藉助主場之力上演驚天逆轉，讓我們拭目以待。3月19日，華北賽區在另一個分賽區泉城濟南也展開了爭奪，最終做客的北京麒麟U8隊以兩場總比分22：0戰勝了濟南泉龍隊，雙方的第二回合較量將於5月21日轉戰北京。