中國冰壺隊姐妹情深 柳蔭岳清爽賽前送擁抱(圖)北京新浪網 (2017-03-20 18:07)
柳蔭岳清爽給每一位中國隊員送上溫暖的擁抱。(孫海光攝影)
3月20日下午1:45，王冰玉和隊友們從球員通道入場，準備即將開始的同韓國隊的第四輪比賽。兩個熟悉的身影在混合採訪區安靜地等候著隊員們的到來，並給每一位中國隊員送上溫暖的擁抱。
擁抱中國隊員是王冰玉和周妍曾經並肩作戰過十幾年的隊友——柳蔭和岳清爽，已經退役的兩人此次是以裁判的身份出現在世錦賽賽場。前三輪比賽，柳蔭和岳清爽都在裁判台忙碌。今天第四輪比賽，中國隊將遭遇老對手韓國隊，柳蔭和岳清爽特意趕到混採區等待隊友們，給她們鼓勵和支持。
岳清爽分析說，中國隊的前三個對手實力都十分強勁，首次作為東道主出戰的中國隊前三場表現還是有些緊張，前半場進入狀態較慢，導致後半場局面有些被動。
對於接下來的比賽，岳清爽表示，只要放鬆心態，認真的對待每一場球，儘快的進入狀態，中國隊還有希望進入複賽，「韓國隊是我們的老對手，這場比賽中國隊應該在前幾局儘快進入狀態，取得主動，取得第一場勝利。」
2009年，由王冰玉、周妍、岳清爽、柳蔭組成的中國女子冰壺隊獲得了世錦賽冠軍。一年後，四人在溫哥華冬奧會上，為中國贏得了第一枚冬奧會女子冰壺的銅牌。
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