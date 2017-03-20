日期:3月20日，嬌好的身材和恬靜的外表，在日本參加日巡賽的中國高爾夫選手石昱婷正在東瀛靜悄悄地圈粉。

日本著名的專業網站GDO在今天的GDO之眼中給石昱婷做了一篇專門的人物介紹稿——《19歲的中國賞金女王 注目度急速上升的石昱婷是什麼樣的人？》，文章中對亭亭玉立中國女生進行了介紹。

文章中說——

在19日於鹿兒島高牧鄉村俱樂部舉行的女子日巡T點女子高球賽最後一天比賽中，上賽季中國女子巡迴賽的年輕賞金女王石昱婷作為新人蔘賽，現在她正在日巡賽奮鬥。

去年年末參加了日巡賽的測試、以資格學校第16的名次獲得了參加日巡賽全卡的就是中國的19歲年輕小將石昱婷。今年她的第三場T點女子高球賽通過了第二輪預選，以並列第48位結束了三輪比賽。

雖然是中國國籍，但是石昱婷生於日本的福井縣，在日本生活了5年。因為父親工作的調動，轉回到了中國居住。受到父親的影響，石昱婷在7歲開始拿起了高爾夫球杆。她在業餘時代進入過國家隊，2014年成為職業選手。在16年的中國巡迴賽中，包括初次奪冠在內，石昱婷4次進入了3強，只用了3年就成為了獎金王。

石昱婷可以稍微說一些日語，她對於自己幼兒期的記憶依舊清晰，有著小小的「鄉愁」（注：原文如此，這裏的鄉愁意思和中國的不太一樣。），「5歲為止因為一直是在日本度過的，所以食物的話我很適應，一直想著什麼時候也能參加日本巡迴賽。」所以藉著在去年獲得中巡賽的獎金頭銜后，決定因為「日本的高爾夫水平很高，所以希望進行挑戰。」

到底石昱婷參加的中國巡迴賽賽事是什麼樣的比賽呢？稍微調查了一下得知，每年3年到12月中旬為止，一直有比賽，包括2017年在美國和韓國等其他巡迴賽在內，石昱婷一共參加了16場比賽，獎金和日本比起來要少很多。上賽季石昱婷得到的全年獎金為1031萬日元。雖然比賽和獎金排名都是第一位的獎金，但是連日本的次級賽事都不如。

對於比賽的場地，石昱婷說：「中國的賽場也設計和保養得很好，和日本沒什麼區別。」不過她認為，日本的果嶺比較硬，最大的區別是觀眾的數量。日本的觀眾人多讓人感到緊張，不過大家都很遵守規則，這一點很讓人感到高興。」顯然她對於賽場的氛圍很有感觸。

對於和中國不同的環境和比賽條件，石昱婷說：「慢慢在適應。」日本巡迴賽的獎金要高得多，不過她表示：「對於錢的事情沒有太多的考慮，我還需要學習的地方有很多。」因為讚助商的原因，今年石昱婷會在中國國內參加4站巡迴賽的比賽，此外她都會集中在日本參戰。

石昱婷有著自己的目標和抱負，她說：「首先我的目標是進入獎金榜前50名，等習慣了，也希望可以奪冠。」

（周超）