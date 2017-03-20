1千萬不要節食

基於先天遺傳和後天養成，每個人都有自己的基礎代謝。基礎代謝是指人體維持生命的所有器官所需要的最低能量需要，可以理解為躺在床上什麼都不做一天消耗的熱量。

而節食會降低基礎代謝，身體不僅僅會分解你好不容易鍛鍊出來的肌肉來提供能量，而且身體會認為你陷入了絕境，為了生存，自動調整到了儲備脂肪的狀態。於是哪怕你吃了一根香蕉，身體就會把它提供的熱量轉化為脂肪儲存起來。

2不要怕攝入碳水化合物

減脂期不能完全不攝入碳水化合物。碳水化合物裏面不僅僅提供能量，大部分的B族維生素也是由糧穀類提供的，而且碳水化合物的供能比較直接，吃了直接就有力氣，尤其是有訓練習慣的FitTimer，碳水還是要吃滴！

3吃一些乾果

堅果和部分水果（比如牛油果）中的脂肪，大多是優質脂肪，這種脂肪可以讓你的脂肪代謝過程更流暢。同時，他們還能提供能量和飽腹感，是抵制垃圾食品時的好幫手。

4你可以吃欺騙餐

長期運動和飲食控制的人，胃飢餓素會增加，所以食慾就可能會增加，能量也會失衡。欺騙餐就是通過一次高出日常的高碳水高熱量大餐，以提高瘦素水平，降低胃飢餓素，同時也阻止對新陳代謝，飢餓導向和能量消耗的負面影響。

一個良性循環的欺騙餐安排有助於打破減肥平台期。其實欺騙餐更多的是對於心裏的滿足，再吃欺騙餐的時候要注意吃的感覺，享受這個過程，而不是往肚子裏面塞東西。

5多喝水且飲食清淡一些

不喝水是容易有餓感的原因之一，所以多喝水可以不那麼容易感覺餓。而且所謂水腫其實一般都是由體內大量的納滯留引起的，簡單來說就是，體內鹽分太高，就會造成水腫。而多喝水，可以提高新陳代謝，從而排水消腫；同時，飲食清淡一些也會降低體內鹽分，降低水腫的幾率。

6要吃油脂，但是要挑種類！

比如燒烤，熏炸類的食物要避免攝入，它的影響包括高鹽，明火導致的有毒化學產物，而此時的油脂結構發生變化，會對健康有威脅。不必刻意去分飽和脂肪不飽和脂肪，加工程度低的天然油脂給身體帶來的負擔會少。

7不要把水果當做主食

如果把水果當做主食，會導致營養攝入單一，缺乏蛋白質，脂肪等營養物質，導致營養失衡，甚至會導致疾病。而且過量單糖尤其是果糖的攝入會導致更多的健康風險。

8重視膳食纖維

在日常飲食中，多攝入一些富含膳食纖維的食物，他們熱量低且佔用很大的胃部空間，這會讓他們增強你的飽腹感，減少餓的感覺。而且，每天攝入一定量的膳食纖維有利於維持腸道健康，保證你擁有良好的身體狀態！

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