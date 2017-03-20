（中央社台北20日電）南韓貿易部今天表示，已經向世界貿易組織（WTO）投訴中國大陸因不滿美國在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統），對南韓企業實施的報復手段。



英國廣播公司（BBC）中文網報導，南韓產業通商資源部長官周亨煥20日在南韓國會回應質詢時說：「我們已經通知WTO，中國可能違反一些貿易協議。」



周亨煥表示，中國大陸上週在旅遊及銷售方面限制南韓後，南韓向WTO投訴。



南韓同意美軍在當地部署薩德系統防禦北韓飛彈後，引發中國強烈反彈，認為薩德的雷達系統可穿透中國全境。中國政府也表示，部署薩德反導系統並不會緩解朝鮮半島的緊張情勢。



路透社之前報導，中國政府因為政治對峙，已經關閉中國境內20多家韓國樂天（LOTTE）企業旗下的樂天超市。在中國社交網站微博上，一些網民分享抵制樂天的貼文。



中國政府否認這些限制和薩德反導系統有關。但南韓政府已經對受到影響的企業提供低利貸款或延長還款時限，也鼓勵企業開拓其他市場。



韓聯社早前報導，自3月初，中國國家旅遊局以口頭方式下令禁止在線上線下銷售所有南韓遊產品，赴南韓旅遊的中國遊客有可能減少6至7成。南韓當地購物熱點的中國遊客明顯減少。



除了旅遊與商業，文化交流也受到影響。韓聯社3月16日報導，由於中國境內反韓情緒升溫，南韓各地中小學出於學生安全考慮紛紛取消赴陸旅遊、實習計畫。



另外，南韓娛樂產業正積極開拓東南亞市場，以降低中國市場限縮的衝擊。南韓政府並出資鼓勵娛樂產業開拓中國以外的市場。1060320