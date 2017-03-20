實習司機新手上路!米克-舒馬赫準備駕照考試北京新浪網 (2017-03-20 17:46)
米克本周三才會年滿18歲
儘管他已經是F4的明星車手，但車王的兒子米克-舒馬赫在本周三才會年滿18歲，有資格考取自己的駕照。
邁克爾-舒馬赫，7屆F1世界冠軍，在2013年滑雪時不幸受傷，隨後就一直在瑞士日內瓦湖的家中接受治療。
米克正在為他的駕照考試而學習，他要到18歲才能在瑞士取得合法的駕照，儘管他已經是一名職業賽車手了。
「我已經等不及了，一天不開車我就腳癢。」他告訴德國圖片報說。一旦他通過了考試，米克就能自己開車去約會或者比賽了。
據悉，米克-舒馬赫目前擔任梅賽德斯-賓士的青年形象大使。
米克在本賽季將隨Prema車隊出戰歐洲F3，他說「這個賽季會是全新的挑戰。競爭會越來越激烈。」F3將在4月14-16日在英國銀石賽道開始首場比賽。
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