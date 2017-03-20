在距勝利只有三英尺距離的時候，馬克-利什曼（Marc Leishman）想到了兒子的問題。

過去的一年，利什曼5歲的兒子哈維曾問過他，「爸爸，為什麼你沒奪得過冠軍？」

當然不是因為不努力，利什曼非常想結束自己五年的冠軍荒。在這段時間里，他有兩次都差點奪得大滿貫賽的冠軍，分別是2013年的大師賽和2015年的英國公開賽。今年以來，他在自己參加的幾乎每一場比賽上都在最後一輪有競爭獎杯的機會。但還是沒有奪冠，問題仍在繼續。

同樣來自澳大利亞的簡森-戴伊過去兩個賽季共8次奪冠，每次奪冠，他的兩個孩子戴什和露西都會衝上18號洞果嶺。然後哈維就會問利什曼：「為什麼我不能跑上果嶺？」

所以孩子們不能錯過帕爾默邀請賽的周日，即便結果還是未知。當利什曼把球切到距18號 洞3英尺的地方，並以保帕球取得277桿（-11）的總成績后，哈維和他3歲的弟弟奧利弗就衝上果嶺向父親表示祝賀。

隨後，凱文-基斯納（Kevin Kisner）和查利-霍夫曼（Charlie Hoffman）都沒能打出小鳥球追上利什曼。利什曼興奮的抱起兩個孩子，慶祝自己等了這麼長時間的冠軍。

「爸爸，你奪冠了。」哈維高興的尖叫道。「我們去領獎杯。」

除了發光的銀質獎杯，帕爾默邀請賽對利什曼來說還有不同尋常的意義。

兩年前，利什曼被告知妻子奧黛麗（Audrey）因一系列的感染而處於昏迷狀態，只有5%的存活機率。當時利什曼正在備戰下一周的美國大師賽，奧黛麗持續高燒39度，癥狀像是流感。隨後惡化到鏈球菌咽喉炎和肺炎，進而發展成嚴重的呼吸窘迫綜合征和中毒性休克綜合征。

當利什曼放棄大滿貫回到弗吉尼亞州的家裡時，他的妻子都已經用上了呼吸機，肺部積液，情況很糟糕。利什曼在妻子的床邊守了96個小時，幾乎沒吃東西，他甚至想過會成為兩個孩子的單身父親。

「我都準備放棄了。」他說。

在大師賽正式開始的兩天前，醫生們決定刺激一下奧黛麗的胃，結果她的情況有了好轉，並恢復了意識。利什曼在大師賽的那個月末重返美巡賽，並在幾個月後的英國公開賽上險些問鼎大滿貫冠軍。

「當我處於昏迷中的時候，他們經歷了惡夢一般的生活。」奧黛麗說。「我醒過來的時候，他們都舒了一口氣，而我的惡夢卻開始了，因為我意識到自己發生了什麼，病得有多嚴重。」

奧黛麗的身體過去兩年一直都讓人擔憂。她經常患上某種呼吸道感染。去年的帕爾默邀請賽，她的身體還出現輕度併發症，當時他們一家去主題公園玩，結果卻是奧黛被送到醫院，接受靜脈輸液和類固醇。

去年5月，奧黛麗的身體開始慢慢好轉，她做了扁桃體切除術。9月，她的醫生告訴她痊癒了。

「那是我生命中最好的一天。」她說。「醫生說我好了，並告訴我好好享受生活。我從來沒有在離開醫生辦公室的時候那麼高興過。」

一個月後，33歲的奧黛麗懷上了兩人的第三個孩子，是個女孩兒，預產期在7月。

妻子生病的經歷讓利什曼對巡迴賽也有了不同的看法。「它讓高爾夫變得沒有那麼重要了。」他說。「比賽並不是生死的較量。我們在生活中卻有過那樣的經歷，真的很可怕。」

利什曼來之不易的勝利與帕爾默邀請賽的基調非常吻合。整個一周的比賽都充斥著對賽事主辦人帕爾默的緬懷。從揭幕13英尺高的帕爾默雕像，到很多人參加的開球儀式，以及球員們的帽子、球包和襯衫上的花雨傘標識，再到籠罩著整個球場的勵志氛圍，都讓人對帕爾默邀請賽肅然起敬。

深受大家愛戴的賽事主辦人帕爾默原來總是駐紮在16號洞發球台，如果他今年也在的話，一定會非常高興看到利什曼的表現。面對50英尺的老鷹推，利什曼想起了他在周二練習輪的時候也曾面對同樣重要的一記推桿，但球在距洞3英尺的地方停住了。這一次，他後退並重新調整了自己的揮杆路線，成功推入老鷹球后躍居領先位置。結束兩洞穩穩的保帕球最終讓利什曼實現了美巡賽第2冠，也是自2012年旅行者錦標賽以來的首冠。

「非常特別。」他說。

唯一遺憾的就是，帕爾默不會再習慣性的問候離開18號洞果嶺的球員們。

對於利什曼來說，幸運的是，哈維和家人們填補了帕爾默缺席的空白。

（Colleen）