（中央社記者邱國強北京20日電）中國大陸外交部發言人華春瑩今天說，美國國務卿提勒森訪問北京期間，雙方對「近期安排兩國元首會晤事宜」深入討論，啟動「相關的準備工作」，間接證實4月的「川習會」。



中國大陸外交部下午舉行例行記者會，華春瑩在回答媒體提問時，作上述表示。這一回答，形同首度代表中國大陸官方間接證實，「川習會」將如媒體報導般在4月上旬舉行。



華春瑩說，中美雙方都十分重視加強兩國「高層及各個級別」的交往。這次提勒森訪問中國大陸期間，雙方就「近期安排兩國元首會晤事宜」進行深入的討論，啟動了「相關的準備工作」。



她表示，雙方同意對此（兩國元首會晤）繼續保持密切溝通，確保兩國元首及各級別的交往「順利成功、富有成果」。1060320