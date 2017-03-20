3月19日，第10屆UEC杯世界計算機圍棋大賽在東京落幕，中國「絕藝」一騎絕塵摘得桂冠。「絕藝」預賽到決賽十一連勝，包括兩勝DeepZenGo。對於加藤英樹和他的DeepZenGo，冠軍旁落內心自然很落寞。十年UEC賽，加藤英樹的ZEN是常勝將軍，ZEN代表著前AlphaGo時代計算機圍棋程序的最高成就。

AlphaGo橫空出世后，ZEN也經歷了蛻變為「DeepZenGo」的錘鍊，尤其日本產學界提出「動員全日本（（All Japan）力量和AlphaGo對抗」的口號，全力馳援加藤英樹。加藤英樹說：「（日本IT企業）dwango公司提供開發人工智慧所需的設備和人力，日本東京大學研究團隊提供學術支持，日本棋院提供深度學習所需的棋譜庫。」

去年11月23日結束的日本第2屆電王戰三番棋，DeepZenGo面對趙治勛九段雖然1比2落敗，但第二局分先贏了一盤，這意味著DeepZenGo繼AlphaGo之後成為第二款闖過職業棋手分先關的「人工智慧」軟體。當月29日，日本棋院宣布創辦「世界圍棋精英賽」，邀請中韓日第一高手與DeepZenGo同場競技，冠軍獎金高達3000萬日元（180萬元人民幣）。去年12月29日，DeepZenGo幾乎與AlphaGo同時出現在韓國tygem對弈進行測試，DeepZenGo共測試49天總局數為1622局，其中對職業棋手615勝、250負，勝率71.9%。

首屆世界圍棋精英賽3月21日開賽，第10屆UEC賽也就成為了DeepZenGo的最後的試煉場。經去年3月的「人機大戰」和今年跨年度的「60局」之後，職業棋手們普遍對「人工智慧」的進化速度抱有憂懼之心。UEC賽本該是升級版本的DeepZenGo閃亮登場的舞台，不曾想半路殺出程咬金，耍了三板斧的「絕藝」。

DeepZenGo在預賽和決賽和絕藝較量兩局，基本完敗。DeepZenGo表現較好的決賽，實際也就堅持了120手。關於決賽的內容，絕藝的開發者說：「到120手左右，絕藝自我分析的勝率也就50%，也讓我們相當緊張。之後在右上一帶，ZEN的算路可能出現了失誤，絕藝的勝率分析開始爬升了。在右下一帶，絕藝可能是判斷便宜了，勝率提高到60%。之後勝率判斷又跌到53%，絕藝可能認為這麼下就不夠，開始在右上一帶出棋。應該說在右上一帶，絕藝表現得更精確。」

絕藝連勝的十一盤中，唯有韓國「石子旋風」下到終局。「石子旋風」的開發者林在范說：「其實100手以後的進程，沒有什麼意義。賽場專家們的分析是，『石子旋風』前100手的表現還可以。」

關於DeepZenGo的表現，林在范說：「賽場的專家們普遍認為：DeepZenGo的超快棋或可抗衡超一流，但慢棋應該贏不了頂尖棋手，還是有段距離。」

韓國國家隊戰力分析官許映皓對新版DeepZenGo的表現評估說：「測試版本的DeepZenGo很重視中腹，但新版本似乎似乎沒有了這種傾向。如果這是新版DeepZenGo的真實實力，朴廷桓有勝算。」

林在范整體評價這屆UEC賽說：「這次參賽的計算機圍棋軟體，絕藝和DeepZenGo跨過了職業水準的門檻，此外4、5款軟體達到網路對弈9D的水準。」

林在范很吃驚赴日本參賽的絕藝團隊居然有15人之多。林在范說：「據說絕藝的研發投入了100億韓元（5600萬元人民幣）？」林在范目測所謂「All Japan」投入的DeepZenGo，也就1億韓元（56萬元人民幣）左右。林在范艷羡的是DeepZenGo估值約3500萬韓元（18萬5000元人民幣）的主機。林在范買不起開發所需的大型主機，他全憑個人開發「石子旋風」。2015年在北京舉行的首屆美林谷杯世界計算機圍棋大賽，「石子旋風」擊敗ZEN獲得冠軍。

林在范的目標是「6個月之內」最低限度跨過職業門檻，而他真正的目標是半年內追趕上DeepZenGo。林在范說，韓國棋院「人工智慧計劃」並沒有找他，儘管他的「石子旋風」是韓國唯一的「人工智慧」圍棋程序，而且是冠軍程序。林在范說，據聞韓國棋院和Kakao Talk簽下了合作協議。Kakao Talk是韓國微信類的即時通信軟體，Kakao Talk和韓國第二大的門戶網站「Daum」合併后，成為韓國科技巨頭公司「Daum Kakao」。

UEC杯結束后，至少半年內計算機圍棋界是AlphaGo、絕藝、DeepZenGo三強時代，棋力AlphaGo絕塵、絕藝次之，DeepZenGo居末。而棋力排名和企業級的投入多寡成正比。其中AlphaGo和絕藝完全屬於企業行為，而號稱「All Japan」的DeepZenGo，還屬個人行為。如果與韓國棋院合作的Daum Kakao公司真正投入企業級的力量開發平台級的泛用「人工智慧」而非單單一款「圍棋程序」，計算機圍棋界年內就會進入四強時代。而明年或者後年，想必職業級的圍棋APP遍地開花。

DeepZenGo的「人機大賽」和AlphaGo的第二次「人機大戰」

其實21日開賽的世界圍棋精英賽並無懸念，DeepZenGo要麼三勝、要麼三敗，但第10屆UEC賽的表現表明，至少這個版本的DeepZenGo慢棋很難贏中韓日三英。世界圍棋精英賽簽約三年，主辦方大抵認為三年後人機同賽基本沒有什麼意義。但UEC賽的表現表明，至少DeepZenGo級別的研發，想超越人類頂尖還是很難，至少內涵上如此。

人類圍棋的美學，或者職業棋手求道於「人生天地自然」的圍棋之美，至少UEC杯級別上並沒有體現出來。「機器是沒有靈魂」的，這就是UEC杯級別和AlphaGo間差之天壤的所在。去年3月的人機大戰和今年跨年度的「60局」，AlphaGo都體現出了圍棋新次元的美。這是「AlphaGo」級別的可怖之處，那「潘多拉」黑箱里關牢著的究竟是什麼？

柯潔和AlphaGo的第二次「人機之戰」，值得期待之處在於，人與「機器」的美的共舞。碳基和矽基的靈之共舞。圍棋藉此永存。

藍烈