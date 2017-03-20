「天上掉餡兒餅」，你或許沒見過，但是你一定聽說過！對！今天咱們就說說這個「餡兒餅」！3月14日晚，一張價值近200萬元的超級「餡兒餅」空降濟南！這是怎麼個情況？別急，保持安靜，我要開始划重點啦！當天是雙色球第2017029期開獎，位於濟南市歷城區王舍人鎮的37011373站，有彩友用自選單式投注的方式一舉中出5注雙色球二等獎，單注獎金393599元！哎呦，看我話還沒說完，你們心裏的小算盤就噼里啪啦的在響了，沒錯，獎金總額高達196萬余元，將近200萬！

15日一早，筆者匆匆趕往1373站，乾淨整潔的門頭，溫馨的室內布置，工作人員手寫的喜報……每一處布置都是那麼細緻入微，難怪1373站能吸引這麼多彩友來投注，因此，大獎能夠誕生在這裏，也就不足為奇了。據該站的業主袁女士介紹，1373站成立也不過一年多的時間，能中出雙色球的高等獎，與彩友們的愛心奉獻和堅持投注息息相關。「我感到很欣慰，也很激動，希望更多的大獎能夠來到我們1373站，讓更多前來購彩的彩友夢想成真！」

2017年，雙色球累計開獎29期，可是濟南彩友已經斬獲了1金31銀！平均每期都有大獎中出！這就說明，濟南彩友是用實力與雙色球大獎斡旋，儘管二等獎與一等獎不可同日而語，但是，我們始終緊緊圍繞在大獎身邊，每次向大獎靠近一步，夢想就更近一點！並且濟南彩友中得大獎還有個很特別的地方，就是倍投！2017年雙色球開獎，有三期的二等獎都是5注、10注的中出，在這裏對廣大彩友友情提示，如果條件允許，不妨試試倍投和複式投注，因為這兩種投注方式是放大雙色球產出的最直接的方式，但是，在推薦複式投注和倍投的同時，筆者也要提醒彩友務必量力投注，選擇最適合自己的投注方式，理性投注，健康快樂購彩。

總之，光說不練假把式，想要搶到雙色球掉的「餡兒餅」，那就趕緊來投注雙色球吧！多一份行動，讓夢想照進現實！

（中彩網）