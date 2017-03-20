最近有朋友在朋友圈發了一張歐巡賽印度公開賽直播畫面截圖，是一張電子記分卡沒有名字，在單輪標準桿72桿的比賽中打出了138，整整加了66桿的成績。這個成績看上去有點咋舌，讓人懷疑這是否是職業球員打出的成績，儘管這個球場的難度係數比較高，但是這個成績也太業餘水平了吧。

和朋友一起打球，經常會聽有些球員稱讚某些業餘高手的時候，都會說上一句，職業和他打都未必打得過。聽完這種話，我經常暗自偷笑真是圖樣圖森破，如果職業那麼不堪一擊那還叫職業嗎。近日在網上看到一篇文章是一個叫彼得山德斯的老美寫的，他在高爾夫數據領域研究了27年，還創立了一個網站專門為職業球員提供數據服務，用數據說話勾勒出最好的業餘球員和PGA職業的差距。

英文里有一個名詞叫「Scratch Player」翻譯過來就是零差點球員，在USGA的定義中零差點球員就是指在每輪平均桿數為標準桿或以下的業餘球員。在USGA的差點系統里，有兩個評估指標：難度指數（Rating)和斜度指數（Slope），難度指數就是為零差點球員而設置的。USGA差點系統對零差點球員的定義如下：

1.零差點球員在任何難度的球場打球的差點為零。

2.男子零差點選手在平均海拔的球場平均開球250碼，兩桿可以上470碼的球洞。

3.女子零差點選手在平均海拔的球場平均開球距離210碼，2桿可以上400碼的球洞。

此外，真正的零差點球員不是哪些只在自己的主場才能保持好成績的球手，而是能在不同難度的球場都能保持一個穩定水準的業餘球員。我相信在國內能符合這個標準的球手應該不多，基本上是那些打業巡賽的年輕人。而天天打球的老闆應該沒有人會承認自己是這樣的球員，不然誰還和他賭錢。而根據USGA的數據統計，大約只有1.6%的業餘球員符合這個稱號。

再說回來，作者用27年積累的數據對職業球員和零差點業餘的數據進行比較（其中職業比賽數據總計14557輪，0差點業餘數據8360輪，可以充分代表這兩個群體的平均水平）

1.平均每輪桿數，職業70.85，業餘73.1，差距2.25桿

2.平均球場難度，職業76，業餘72.8，差距3.2桿（職業比賽球場設置遠難於業餘比賽），所以實際職業球員和業餘球員的差距是5.45桿每輪

這每輪5.45桿的差距（算作5.5）來自於開球的2.5桿，攻擊果嶺的1.5桿，短桿（切桿，沙坑等）的0.5桿，以及推桿的1桿

職業和業餘的平均開球距離其實差距很大，職業平均288碼，而業餘只有255碼，相差33碼。但是相應的職業的平均上球道次數是8.4次（總共14個開球），而業餘是9次。

同時平均每輪開球失誤率（OB，罰桿的情況）職業也是以0.65高於業餘的0.42，但是這兩個個優勢並不足以彌補業餘在距離上的不足（如上一條所提，業餘平均每輪在開球上比職業損失2.5桿）

上果嶺率：除了101-125碼這一項上業餘比職業準確率更高（83%比81%）之外，其他距離126-150,151-175，176-200,201-225業餘的準確率都更低，這裏面有兩個原因：業餘在中長鐵杆和混合桿的距離和穩定性上比起職業都略有不如；同時在101-125碼這一項上職業更加追求接近旗杆，因而失誤率也相對增高（業餘傾向於選擇相對安全的落點）

短桿數據：無論是平均每輪的沙坑救球還是切桿，職業和業餘的差距都不是很大（0.1和0.2），但是剩下的推桿距離職業是明顯優於業餘的（分別為近1碼和近1.1碼，這個差距其實相當大，每場大約可以在推桿上省下0.3-0.4桿）

推桿數據：職業在所有大於4碼的推桿成功率均高於業餘，差距從5%到7%不等，這一項上平均每輪可以省下0.6-0.7桿

如果你現在正在努力希望加入職業的行列，用這些數據對照一下自己，看看差距在哪裡。這些只是單純的從技術統計數據來看職業和零差點業餘的區別。影響比賽發揮還有很多的因素，包括體力和心理上的，觀眾和大賽的壓力。我記得幾年前去德國陪球員參加旭格公開賽，一個職業業餘配對的兩天非正式比賽，現場來了2萬多觀眾，和職業同組也有不少讚助商業餘高手參加，在觀眾的注視下經常看到業餘球員的球到處亂飛，這就是打著玩和打職業的區別。

有江南第一高手之稱的滬上洪爺曾經非常精闢的總結過"不要說你打的有多好，要看你跟誰打，在哪打，打多大"。

文中最後說到如果你想去PGA巡迴賽發展，起碼要有平均差點-3桿的水平才能在巡迴賽生存，也就是說在正常難度係數72的球場可以打到低於標準桿3桿。如果想帶上家人多賺點獎金起碼要有平均差點-5桿的水準，因為美巡賽的球場難度係數都在77左右，球員打到低於標準桿5桿才算保帕。回到國內，我認識的一個職業球員在業餘選手的時代表現非常好，轉職業后也打了美巡中國賽，他在美巡中國賽平均每輪74桿，他告訴我每場都會有一個OB，如果能在這點上提高了就可以每輪少兩桿。但是打了幾年後，他也在考慮是否要繼續職業生涯還是轉做專職的教練，畢竟做職業是個夢想也是一個飯碗。

最後再回到歐巡印度公開賽，我沒有查到那個單輪打138的選手，但是我看到排在完成兩輪最後一位的是中華台北選手呂偉智，兩輪加31，他目前世界排名357，贏過4次亞巡賽的冠軍。

看到這裏你還敢小看職業球員嗎？

（文章來源：運動去澳洲）