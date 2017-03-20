（中央社台北2017年3月20日電）中國中央電視台（大陸央視）今天報導，大陸解放軍第一艘航空母艦遼寧號已經完成跨海區航艦戰機戰術訓練、按航艦典型作戰編成組成要素、全流程編隊整體訓練，遼寧號逐步具備作戰能力。



遼寧號是中國大陸人民解放軍海軍001型航空母艦，是中國大陸解放軍第1艘航空母艦。1月初遼寧號在南海海域進行訓練，國際高度關注，回航時行經台灣海峽也一度引發緊張。



大陸央視新聞客戶端報導，去年年底在渤海、黃海、東海遠洋訓練，是中國大陸航艦編隊第一次跨多個海區展開艦載戰鬥機戰術訓練，第一次按照航艦編成組成要素全流程整體訓練，也是第一次建構航艦編隊遠海作業指揮體系與保障體系。



報導稱，遼寧號從2012年9月正式交接到中國大陸解放軍手中，過去4年裡，遼寧號進行上百次科研試驗，和殲-15艦載戰鬥機起降訓練，讓遼寧號從最初的訓練試驗艦，逐步成為具備作戰能力的水面艦艇。



報導指出，遼寧號編隊並進行島鏈訓練，對於嚴重缺乏經驗、從零開始學習航艦作戰的中國大陸海軍來說，是「質的飛越」。從渤海、黃海到東海，航艦編隊邊航行、邊訓練，也進行海上補給訓練。